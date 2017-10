vrijdag 27 oktober 2017

Vijfde The Box-vestiging in Vlaanderen van start in Mechelen

In de Maneblussersstad heeft The Box Mechelen zijn deuren op de Korenmarkt officieel geopend. Vier vrienden en tevens twee jonge ondernemers startten er de pop-up wijnbar "Wine Not" tot 2 december aanstaande. Na Genk, Gent, Brugge en Turnhout, telt The Box plug&play-handelspanden voortaan vijf locaties. De focus van The Box Mechelen ligt op horeca-invullingen. De professionele basiskeuken, een aanzienlijk aantal vierkante meters en een prachtig terras bieden aan startende ondernemers met een horeca-idee een ideale uitvalsbasis om hun droom waar te maken. Verschillende ondernemers reserveren intussen een plaatsje op de kalender om hun horeca- en blend-concept voor te stellen. The Box Mechelen is een samenwerking tussen Stebo V.Z.W., stad Mechelen, en Mest V.Z.W. Het project geniet de financiële steun van EFRO en Hermes. Meer info: http://www.theboxvlaanderen.be.