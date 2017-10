woensdag 18 oktober 2017

WDP gelauwerd als "Onderneming van het Jaar 2017"

Warehouses De Pauw Comm.V.A. (WDP, Wolvertem) is uitgeroepen tot "Onderneming van het Jaar 2017". WDP haalde het van Armonea (Mechelen) en Euronav (Antwerpen). De vastgoedspecialist, opgericht in 1971, bezit, ontwikkelt en beheert meer dan 3 miljoen m² aan semi-industrieel en logistiek vastgoed, verdeeld over 160 sites op logistieke knooppunten in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Roemenië. In de Benelux is WDP marktleider in magazijnverhuur. Het bedrijf, dat sinds 1999 aan Euronext Brussels noteert en sinds 2005 ook in Amsterdam, boekte in 2016 met zestig medewerkers een omzet van 142 miljoen euro. Meer info: 052/33.84.00 of http://www.wdp.eu.

