woensdag 18 oktober 2017

PlayPass "Meest Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2017"

De Vlaamse regering heeft PlayPass N.V. (Antwerpen) uitgeroepen tot "Meest Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2017". Het software-bedrijf werd in 2012 opgericht en is in zestien landen actief, verspreid over vijf continenten. PlayPass ontwikkelt RFID (radio frequency identification)-technologie voor slimme toegangsbandjes die kunnen gebruikt worden voor toegangscontrole, accreditatie-management, cashloze betalingen, brand-activatie en sociale media op evenementen zoals festivals, concerten en sport-events. Belangrijke klanten zijn Live Nation Belgium, Graspop en Sportpaleis Group. PlayPass, dat dertig mensen tewerk stelt, mikt dit jaar op een omzet van 3,7 miljoen euro. Meer info: 03/231.09.18 of http://www.playpass.be.

+ FOTO