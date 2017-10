zondag 29 oktober 2017

UZA, UZ Gent en AZ Sint-Lucas Gent in zee met Cerner voor EPD-projecten

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) en het AZ Sint-Lucas Gent zijn een partnership aangegaan met Cerner Benelux (Den Haag) voor de implementatie van een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle drie ziekenhuizen hebben Cerner Millennium® voor het nieuwe EPD gekozen. Millennium® biedt een flexibele architectuur met uitgebreide geïntegreerde functionaliteiten die volledig aansluiten bij de behoeften van de ziekenhuizen, zowel voor de zorgverleners als voor de patiënten. Bovendien biedt Cerner een strategische en betrouwbare samenwerking met een wereldwijde speler die ook lokale aanwezigheid en expertise heeft. Cerner MIllennium® verzamelt de medische gegevens van alle patiënten digitaal, bijvoorbeeld de medische geschiedenis, diagnose, behandeling, medicatieschema, medische beeldvorming, allergieën en andere essentiële gegevens over de patiënt. Als deze gegevens digitaal beschikbaar zijn, ondersteunt het nieuwe EPD de artsen en zorgverleners op een meer intelligente manier. Het systeem kan bijvoorbeeld suggesties doen om de nodige onderzoeken voor een patiënt te plannen of te waarschuwen voor allergieën of een potentiële bloedvergiftiging. Voor de drie projecten zetten Cerner een samenwerking op met de Belgische IT-dienstverleners Amaron B.V.B.A. (Ruiselede) en Besco B.V.B.A. (Alken). Meer info: 00-31/70.7100.610 of http://www.cerner.com.