donderdag 19 oktober 2017

5 miljoen euro voor betere verbinding tussen Vlaamse havens en hinterland

Vlaanderen, de Vlaamse havenbesturen en Voka-Havenvereniging (platform van de vier private Vlaamse havenverenigingen) slaan de handen in elkaar om het goederenvervoer van en naar de havens vlotter en betrouwbaarder te maken. Vlaanderen stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die een alternatief bieden voor de file en een vlotte verbinding tussen de haven en het achterland waarborgen. Voor elke geïnvesteerde euro vanuit Vlaanderen, legt de havensector daar nog eens een euro bij.

De bereikbaarheid van het hinterland is een belangrijk thema binnen “Flanders Port Area”. Een werkgroep waarin de vier Vlaamse zeehavens, hun stakeholders en de Vlaamse overheid zitting hebben. Samen zullen ze projecten ondersteunen die alternatieven uitwerken om de huidige congestie van en naar de havens te verlichten. Bijzondere aandacht gaat naar projecten die inzetten op een efficiënte bundeling van goederenstromen en aan de verbetering van de logistieke keten via digitalisering en informatie-uitwisseling.

Nog dit najaar lanceert de Vlaamse overheid een projectoproep die havenbedrijven en verladers uit de Vlaamse havengemeenschap uitnodigt om projecten in te dienen. De havenbesturen zullen dan, in nauw overleg met de private havengemeenschap, de ingediende projecten beoordelen. Ook het net opgestarte platform Multimodaal.Vlaanderen kan bedrijven helpen om voor hen de juiste “intermodale goederenstromen” te kiezen. Zij zorgt voor een gerichte begeleiding van bedrijven om verschillende transportmodi optimaal te benutten in een geïntegreerde vervoersoplossing.

Er is een brede consensus binnen “Flanders Port Area” tussen alle private en publieke partijen om dit initiatief actief mee te ondersteunen. Vlaanderen maakt in totaal 2,5 miljoen euro vrij voor de geselecteerde projecten. En naast elke euro die Vlaanderen investeert, leggen de havenbedrijven/private partners één euro bij.