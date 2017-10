vrijdag 20 oktober 2017

Getest door dVO : Ford Fiesta Business Class 1.5 TDCi 85 pk Hogerop willen …

Ford is met zijn Fiesta al meer dan veertig jaar een vaste klant in het B-segment. Kortom, een sterkhouder dus, die telkens weer uitpakte met verdomd goede rijkwaliteiten, die hem een neuslengte voorsprong op zijn concurrenten gaven. Omdat die concurrentie echter steeds heviger wordt, besloot Ford voor de zevende generatie van zijn Fiesta van een wit blad te vertrekken. De uitstekende rijprestaties moesten uiteraard aan boord blijven, maar daarnaast wilde men met meer luxe en technologie de laatste twijfelaars kunnen overtuigen.

Ford heeft altijd al die perfecte mix van rijcomfort en sportief rijplezier gevonden, die van zijn Fiesta een echte bestseller maakte, omdat de meeste van zijn concurrenten ofwel inzetten op comfort, ofwel resoluut kozen voor het sportieve. Het huwelijk tussen beide was echter veel zeldzamer. Intussen heeft de concurrentie zijn technologische bagage echter bijgespijkerd en kunnen ook zij met modellen voor de dag komen die een ideaal genomen bocht kunnen combineren met een comfortabele zitpositie in alle omstandigheden. Vandaar dat Ford bij de zevende generatie van zijn Fiesta dus naar een hogere versnelling moest schakelen om zijn voorsprong – lees: verkoopspotentieel - te behouden. Een beetje morrelen aan het onderstel volstond deze keer dus niet …

Achtergrond

Het B-segment is vandaag ondanks de steile opgang van de SUV’s in autoland, nog altijd het op één na populairste segment in Europa. Een segment dus waar de autoconstructeurs meer dan hun graantje van mee willen pikken, zodat ze hun totale inkomsten in de goede richting kunnen duwen. Niet zo verwonderlijk dus dat de concurrentie in dat segment beenhard is. Iedere fabrikant die naam waardig heeft dan ook een ijzer in het vuur van dit segment, waarin nu zowaar ook SUV’s hun opwachting maken. Toch besloot Ford zijn hatchback-principe trouw te blijven. Sterker nog, in tegenstelling tot een aantal van zijn concurrenten blijft het nog volop inzetten op een 3- en 5-deurs variant van zijn B-segmentmodel. Wij kregen trouwens de kans om beide koetswerkvarianten aan de tand te voelen, want naast de 5-deurs met 1.5 TDCi dieselmotor van 85 pk in Businessclass-uitvoering konden we tijdens een korte test ook kennismaken met de 3-deurs variant met 1.0 EcoBoost benzinemotor van 100 pk in zijn Titanium-kleedje.

Die stevige concurrentie komt voor de Fiesta letterlijk vanuit alle hoeken. Hij moet het immers opnemen tegen onder meer de Volkswagen Polo, diens neven de Skoda Fabia en de Seat Ibiza, de Renault Clio en zijn landgenoten de Citroën C3 en Peugeot 208 en de Opel Corsa. En alsof die Europese concurrentie nog niet voldoende is, krijgt hij ook nog eens af te rekenen met enkele discipelen uit het Land van de Rijzende Zon zoals de gloednieuwe Nissan Micra en de eveneens compleet frisse Suzuki Swift, alsook enkele jonge Zuid-Koreaanse krachten zoals de Kia Rio of de Hyundai i20, die ook steeds beter beslagen aan de start van de concurrentiestrijd komen.

Om deze concurrenten beter te lijf te kunnen gaan, besloot Ford dus zijn Fiesta wat hoger in te schalen dankzij enerzijds een extra dosis luxe en technologie en anderzijds de gebruikelijke centimeters winst ten opzichte van zijn voorganger. Die hogere positionering kan Ford zich overigens ook permitteren door de recente komst van de Ka+ (die enkele maanden geleden al de revue passeerde in onze Fleet Flits-test), die de “prijskopers” die niet langer aan hun trekken komen bij de Fiesta, een perfect alternatief kan bieden.

Rijgedrag

De Ford Fiesta blijft imponeren met zijn rijgedrag. Hij laat zich bijzonder fijn sturen, zonder ook maar één moment toe te moeten geven op het vlak van comfort. De 85 pk van zijn 1.5 TDCi-motor mist bij momenten een sprankel levendigheid als de weg wat meer hellingsgraad vertoont en dat is eigenlijk nog zo gek niet, want door de nieuwe Fiesta te voorzien van een karrenvracht aan technische snufjes en luxe accessoires werd de vinnige kleine natuurlijk een pak zwaarder. Hij zet nu immers 1,2 ton op de weegschaal.

Dat extra gewicht heeft uiteraard ook zijn effect op de wegligging. Ford is er echter in geslaagd die perfect te houden dankzij een grotere torsie-as achteraan, torque vectoring control op de voortrein en, voor wie voor een versie met meer dan 100 pk kiest, ook nog eens schijfremmen rondom. Ons testmodel had de schijfremmen niet nodig om ook in de soms steile en bochtige afdalingen van ons testparcours zijn streng te trekken, maar de dikkere torsie-as en de torque vectoring control laten de Fiesta netjes in het gelid lopen wanneer je hem de sporen geeft door berg en dal. En ook dat is weer niet zo verwonderlijk als je weet dat het oppeppen van het onderstel ervoor zorgde dat de Fiesta 10% meer grip in de bochten heeft, net als een met 8 procent verkorte remafstand (dankzij de schrijfremmen uiteraard, die op ons testvoertuig niet aanwezig waren).

De nieuwe manuele zesbak schakelt bijzonder precies en maakt van het niet-automaat rijden zowaar opnieuw een plezier. Zeker omdat je de 1.5 TDCi met zijn 85 pk toch behoorlijk moet “oppoken” om hem de nodige vaart te laten behouden wanneer de weg omhoog gaat.

Veiligheid

Ford heeft, zoals je eerder al kon lezen, bij zijn nieuwe Fiesta hoog ingezet op uitrusting. Dat geldt voor de luxe-uitrusting, maar zeker ook voor de veiligheidsuitrusting. En de constructeur heeft die taak zeer ernstig genomen, want de Ford Fiesta heeft werkelijk iedere denkbare optie in huis om de Fiesta veilig te maken. Zo is er een camera die meekijkt met de bestuurder, zodat de computer kan waarschuwen of zelfs remmen voor gevaar. Dat systeem kan trouwens ook voetgangers herkennen en werkt ook in het donker. De Fiesta heeft dus als het ware een alziend oog! Hij herkent immers ook nog eens verkeersborden, kan automatisch afstand houden dankzij zijn adaptive cruise control, waarschuwt ook voor kruisend verkeer achteraan, bedient het grootlicht zonder ander verkeer te verblinden en zorgt er ook nog eens voor dat hij netjes binnen de lijnen kleurt. Met andere woorden: dat hij de wegmarkeringen niet overschrijdt. En alsof dat nog niet genoeg is, detecteert hij eveneens de vermoeidheid van zijn bestuurder en kan hij zelfstandig parkeren, waarbij hij ook nog eens zelf de rem bedient! Wie doet beter?

Uiteraard zitten deze dingen niet allemaal standaard op de Fiesta die je koopt, maar je kan ze tegen meerprijs wel laten monteren en in optimale veiligheid de weg op gaan.

Comfort

Qua uiterlijk blijft de Fiesta zijn traditie trouw. Hij is niet baanbrekend veranderd, ziet er misschien een tikkeltje minder sportief uit dan zijn voorganger, maar dat is vooral te wijten aan het feit dat hij aangepast werd aan de huidige familietrekken van de Ford-modellen. Hij werd wel 7 centimeter langer dan zijn voorganger en is daardoor voor het eerst langer dan 4 meter. 4,04 meter om precies te zijn.

Op comfortvlak doet Ford eigenlijk precies hetzelfde als het op veiligheidsvlak deed: de Fiesta tot de tanden toe bewapenen om zijn potentiële klanten niet alleen te charmeren, maar in een latere fase ook echt in de watten te leggen. Je kan zelf al meteen aangeven hoe ver je wil gaan in dat baden in comfort door het uitrustingsniveau van de Fiesta te kiezen. Ford biedt de keuze uit Trend, Business Class, Titanium, Vignale en ST-Line, waarbij de laatste voor een wat sportievere versie staat, die ook één cm lager op de weg ligt en voorzien is van een iets stuggere vering.

Centraal in die comfortzucht van Ford staat een nieuw gemakkelijk en volledig aanraakscherm, dat via Apple CarPlay en Android Auto naadloos aan je smartphone gekoppeld kan worden. Daardoor is een navigatiesysteem bijvoorbeeld in principe overbodig geworden omdat je eenvoudigweg de ingebouwde kaart van je telefoon kan gebruiken. De grootte van het aanraakscherm is overigens afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau.

Ford levert deze keer ook betere stoelen dan bij de voorganger, die ook voldoende verstelmogelijkheden hebben, zodat bestuurders van alle maten en gewichten een ideale plaats achter het stuur kunnen vinden. Wij konden overigens de lage zit, die het sportieve gevoel van de Fiesta nog wat meer verhoogt, wel naar waarde schatten. Qua ruimte zit het vooraan overigens echt wel snor. Iets wat we niet over de achterbank kunnen zeggen, want daar is de plaats wat beperkter en ook de hoofdruimte valt door de duikende daklijn wat tegen. Dat Ford hard plastic in zijn Fiesta blijft gebruiken, vinden we dan weer een belangrijk minpunt.

Functionaliteit

De Fiesta trakteert op een koffer van 303 liter, die door het neerklappen van de achterbank opgetrokken kan worden tot 984 liter. Dat de neergeklapte achterbank ook een echte vlakke laadvloer vormt, is een pluspunt dat we alleen maar kunnen toejuichen. Bovendien heeft de koffer zelf een dubbele laadvloer, wat zijn functionaliteit uiteraard alleen maar verhoogt.

TCO

Het Fiesta-gamma is al van bij de lancering bijzonder ruim. Je hebt de keuze tussen zeven vermogens en vijf uitrustingsniveaus en in de optielijst kan iedereen zijn shoppers-hart naar hartenlust zijn gang laten gaan. De instapversie, de Trend, kost in combinatie met de 70 pk sterke benzinemotor 15.050 euro. Voor een 5-deurs model moet je amper 500 euro bijbetalen en ook de opstap naar de andere niveaus is relatief gunstig geprijsd. Opvallend is wel dat je in de goedkopere versies 1.900 euro moet bijbetalen voor een automaat, terwijl die meerprijs bij de duurdere afwerkingsniveaus maar 1.300 euro bedraagt.

Ons testmodel, de Business Class met 1.5 TDCi motor van 85 pk, kost 19.250 euro BTW inbegrepen, wat uiteraard een stevige prijs is voor een auto uit het B-segment. Dankzij zijn CO2-uitstoot van 84 g/km geniet de Fiesta in deze uitvoering van een fiscale aftrekbaarheid van 90%. Zijn lage CO2-uitstoot zorgt er daarenboven voor dat hij ook een bijzonder aantrekkelijk voordeel van alle aard van 1.280 euro heeft. Met een getest verbruik van 5,56 liter in de gemengde cyclus toont de Fiesta zich overigens ook best zuinig op ons veeleisende testparcours.

En wat met de benzine?

Naast de Fiesta met 1.5 TDCi, die bij ons verkrijgbaar is met een vermogen van 85 of 120 pk, biedt Ford ook drie 1.0 EcoBoost benzinemotoren, die respectievelijk 100, 125 pk en 140 pk in huis hebben, en een 1.1i, die hetzij 71, hetzij 86 pk levert. Wij reden naast de 1.5 TDCi met 85 pk ook de 3-deurs benzineversie met 100 pk. Deze auto met zijn typische driecilindersound is een bijzonder levendige en soepele auto, die in tijden waarin de diesel massaal wordt verlaten voor benzinekrachtbronnen misschien wel het betere alternatief van onze twee testvoertuigen vormt.

Afgaande op de officiële verbruikscijfers die de constructeur hanteert toont de diesel zich met 3,3 l/100 km iets zuiniger dan de nog altijd knappe 4,4 l/100 km van de benzineversie, zodat hij ook voor wie wat meer kilometers aflegt nog altijd een prima alternatief biedt.

Fleet Flits-conclusie

Ford heeft zijn Fiesta bij de overgang naar zijn zevende generatie naar een hoger niveau getild. Dankzij de komst van de Ka+ hoeft de Fiesta immers niet echt meer naar onder te kijken en kan hij zijn blik volledig richten op de klanten die iets meer budget veil hebben voor hun auto uit het B-segment. Ford pampert deze klanten met een indrukwekkende lijst veiligheids- en comfortuitrustingen die je het gevoel geven dat je eigenlijk in de auto van een hogere klasse onderweg bent. Door ook voor een vlakke laadvloer met neergeklapte achterbank te zorgen, neemt Ford meteen ook een extra zorg weg voor wie twijfelt of de Fiesta wel groot genoeg voor hem of haar is.

Bovendien koppelt Ford die toename aan luxe en veiligheid ook nog eens aan uitermate gezonde rijkwaliteiten en een motor die zonder meer zijn streng weet te trekken. Tel daarbij nog zijn gunstige fiscale behandeling op en je komt uit bij een prima auto voor zakelijk gebruik.