maandag 30 oktober 2017

Bedrijven moeten ransomware proactief aanpakken Eén op twee ondernemingen wereldwijd slachtoffer van digitale losgeldaanval in 2016

Ransomware is één van de belangrijkste dreigingen voor digitale bedrijven, zegt Cisco in zijn “2017 Mid Year Cyber Security Report”. Wereldwijd was in 2016 zo’n 49% van de bedrijven het slachtoffer van minstens één digitale losgeldaanval. Daarvan was 39% een ransomware-aanval. In de VS steeg het aantal aanvallen in 2016 met 300% in vergelijking met 2015. In de eerste helft van 2017 groeide de populariteit van Ransom-as-a-Service (RaaS), waarbij cyber-criminelen de RaaS-platformen betalen om aanvallen uit te voeren.