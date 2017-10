Ontoforce finalist "Pistoia Alliance President's Start-up Challenge 2015"

Start-up Ontoforce N.V. (Gent), ontwikkelaar van baanbrekende semantische zoektechnologie, is In Philadelphia als finalist genomineerd in de "Pistoia Alliance President's Startup Challenge 2015". De wedstrijd onderscheidt start-ups die de drempel verlagen voor innovatie in life sciences-onderzoek...