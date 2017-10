(Jim Hackett, ceo van Ford, en smart mobility director Sarah-Janes Williams)

zaterdag 28 oktober 2017

Ford-ceo huldigt "Smart Mobility Innovation Office" in Londen in

Ford heeft in Londen zijn "Smart Mobility Innovation Office" officieel ingehuldigd. Dat spitst zich toe op de ontwikkeling op korte termijn van smart mobility-oplossingen met aandacht voor de specifieke vereisten van de Europese steden. De nieuwe vestiging verleent een team van Ford-specialisten makkelijk toegang tot digitale bedrijven van wereldklasse, toonaangevende academische instellingen, lenige start-ups en bestaande partners. Voorts blijft Ford samen werken met de stad Londen om de luchtkwaliteit te verbeteren, de verkeerscongestie terug te dringen en de mobiliteit voor de inwoners te verbeteren. Het kantoor in Londen bevindt zich ook in de omgeving van de plug-in hybride Transit-test die later dit jaar op de agenda staat. Ford's "Smart Mobility Innovation Office" bevindt zich op de Here East-campus, dat Loughborough University huisvest, één van de belangrijkste Britse research partners waarmee Ford al geruime tijd samen werkt, en het Advanced Propulsion Centre, dat Ford's onderzoek naar aandrijflijnen ondersteunt, waaronder de ontwikkeling van de plug-in hybride Transit. Het nieuwe kantoor in Londen voegt zich bij Ford's smart mobility offices in Dearborn (Michigan) en Palo Alto (Californië) en vult Ford's wereldwijde netwerk van research- en innovatiecenter aan, met inbegrip van RIC Aachen in Duitsland. Meer info: 02/482.20.00 of http://www.nl.ford.be.