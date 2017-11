donderdag 2 november 2017

Queen A Antwerp wordt Hotel Indigo Antwerp-City Centre

PREM Hotels N.V. (Gent), onderdeel van de Ierse hoteluitbater PREM Group, wijzigt de naam van het eind vorig jaar geopende boetiekhotel Queen A Antwerp in Hotel Indigo Antwerp-City Centre. Een en ander heeft te maken met de toetreding van het hotel tot IGH® Rewards Club, het klantengetrouwheidsprogramma van InterContinental Hotels Group (IHG). Indigo is één van de twaalf merknamen van IHG, naast onder meer InterContinental, Crowne Plaza en Holiday Inn Express. Hotel Indigo Antwerp-City Centre investeert momenteel in een opwaardering van zijn kamers (nieuwe regendouches, grotere TV's, nieuw linnen en kussen, koelkastje en kluis in elke kamer, ...). Het 82 kamers tellende hotel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 43. Telefoon: 03/369.59.99. URL: www.igh.com.

