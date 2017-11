Jost Group bouwt eerste hal in Liège Trilogiport

De Luxemburgse logistiek dienstverlener Jost Group (Weiswampach), meerderheidsaandeelhouder in D.L. Trilogiport Belgium en concessionaris van een deel van de 30 hectaren grote logistieke zone Liège Trilogiport, investeert er in een eerste opslaghal van 43.000 m². Ingebruikname is gepland in septembe...