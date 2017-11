Kruidvat zet voet aan Franse grond

Kruidvat, dat via de A.S. Watson Group tot de beursgenoteerde holding Hutchison Whampoa (Hongkong) hoort, heeft zijn eerste winkel in Frankrijk geopend. In de rue Léon Gambetta opende de drogisterijketen een 400 m² grote winkel met meer dan 10.000 health- en beauty-producten. Naast het eigen asso...