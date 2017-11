vrijdag 3 november 2017

Start-up Charlz lanceert nieuw Belgisch schoenen-label

Start-up Charlz B.V.B.A. (Antwerpen) lanceert het nieuwe Belgische schoenen-label Charlz Sway. Het is het eerste merk dat design-schoenen met verstelbare hakken op de markt brengt. Vrouwen kunnen met een simpele draai hun naadlhak van 9 centimeter tot een hakje van 3 centimeter omtoveren, en omgekeerd. Charlz Sway pakt daarnaast ook uit met pumps voor bruiden. Drijvende kracht achter Charlz Sway is Charlotte Nysen, die in mei 2016 de Bizidee-wedstrijd won. Vanaf begin december zijn de schoenen bestelbaar via de website/webshop www.charlzway.com. Charlz, sinds vorige maand herdoopt tot Charlz Sway, zag in 2016 het levenslicht. Sinds de opstart werden heel wat onderzoek en werk verricht. Op dit model zijn drie modellen volledig klaar: de Charlz Sway "Midnight" (zwart), de "Dune" (beige) en de "Queen" (trouwschoen). Elke Charlz Sway-schoen heeft momenteel ook twee hakken in de bijhorende kleur. Bedoeling is om in te toekomst hakken van verschillende hoogtes (4, 6, 8 cm of meer) en breedtes alsook kleuren te ontwikkelen. Naast zomerschoenen, zullen ook winterschoenen en laarzen aan de collectie worden toegevoegd. Het Charlz Sway-label zal volgens het "slow fashion"-principe werken: een basiscollectie van zowel elegante als comfortabele design-schoenen die enkele keren per jaar uitgebreid wordt met kleine capsulecollecties, waaronder zowel zomer- als winterschoenen. De eerste capsulecollectie is gepland voor de herfst/winter van 2018. De hakken worden in China vervaardigd, de schoen in Portugal. Meer info: 0473/33.22.23 of http://www.charlzsway.com.

+ 3 FOTO's