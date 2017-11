Nieuwe spoordienst tussen Zeebrugse haven en regio Nancy

Bij C.Ro Ports Zeebrugge wordt sinds kort driemaal per week een treinverbinding richting Nancy in Frankrijk behandeld. De dienst mikt op lading vanuit de regio Nancy om die, via Zeebrugge, vlot naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinaviƫ te verschepen, en omgekeerd. De nieuwe treinverbinding is s...