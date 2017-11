zaterdag 4 november 2017

PleezMee staat garant voor waardevolle geschenkideetjes

PleezMee is een gloednieuwe Belgische lifestyle app die ervoor zorgt dat je nooit meer zonder geschenkideeën zit én waarmee je je eigen wish list kunt organiseren. De app is sinds kort beschikbaar voor iOS. In een later stadium wordt een Android-versie ontwikkeld. PleezMee maakt deel uit van de Brusselse hub van accelerator Start it @kbc. Het is een handige en hippe applicatie om je “love at first sights” te bewaren, organiseren en te delen met familie en vrienden. Zo heb je altijd geschenkideetjes bij de hand om jezelf en anderen te verwennen en inspireren. Met Pleezmee kan je een wish list organiseren met foto’s, geografische locatie, web-pagina’s of persoonlijke notities. De reminder-functie helpt je om verjaardagen en belangrijke data niet te vergeten. Je kan kiezen welke vrienden welke lijstjes zien én die lijstjes via je social media-kanalen delen. PleezMee werkt samen met lifestyle-merken en retailers waaronder Mia Zia, Millesia, Noa Noa, Rich Gone Broke, Mark Maddox, Co 88 en Take-Off. De start-up is op zoek naar kapitaal om zijn ontwikkeling te ondersteunen.

+ 3 FOTO's