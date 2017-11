zaterdag 4 november 2017

Sophos implementeert Synchronized App Control op XG Firewall

Sophos kondigt de nieuwste versie van zijn next-generation Sophos XG Firewall aan die een doorbraak creëert in de zichtbaarheid naar netwerkverkeer. De XG Firewall maakt gebruik van Synchronized Security om informatie van het endpoint te verkrijgen en onbekende toepassingen in het netwerk te identificeren, te classificeren en te beheren. Dat kunnen toepassingen zijn die geen handtekening hebben of die gebruik maken van algemene http- of https-verbindingen. De Synchronized App Control op de XG Firewall is een primeur op de markt en kan de beveiligingsrisico's van niet-geïdentificeerd verkeer inperken vermits beheerders voortaan precies kunnen zien wat er zich op hun netwerk bevindt. Synchronized App Control koppelt een opgespoorde toepassing waar mogelijk aan de gepaste categorie, beheerders kunnen onbekende toepassingen aan categorieën toewijzen en ze op die manier naar wens blokkeren of voorrang geven. Een interactieve toepassingsrapportering biedt bovendien een diepgaand inzicht in de dagelijkse verkeersactiviteit. De Sophos XG Firewall kan zowel lokaal als vanuit de cloud worden ingezet op alle grote virtualisatieplatformen alsmede via Microsoft Azure Marketplace. Meer info: 00-31/162.480.240 of http://www.sophos.com.

