dinsdag 31 oktober 2017

Start it @kbc verwelkomt veertig nieuwe start-ups

Start it @kbc heeft medio oktober 41 nieuwe start-ups verwelkomd. De nieuwe lichting zal onder de vleugels van de grootste Belgische accelerator alle steun krijgen om innovatieve ideeën te realiseren en tot duurzame bedrijven uit te bouwen. De start-ups krijgen nog meer internationale groeikansen, want Start it @kbc hoort nu ook tot GAN, Global Accelerator Network, de “invite only” community van beste acceleratoren ter wereld.

Start it @kbc is de enige Belgische accelerator in het GAN, een netwerk dat zes continenten, 120 start-up steden en 85 topacceleratoren met elkaar verbindt. GAN is daarmee het grootste start-up netwerk ter wereld, waarvan ook ronkende namen als TechStars, Startupbootcamp en Numa deel uitmaken.

Bij de laatste pitchwave van 2017 dienden 162 start-ups hun business-idee in. Hiernavolgende start-ups werden na een mondelinge pitch weerhouden door de jury en worden het komende jaar onder de vleugels van Start it @kbc begeleid: AirShaper, Caldr, Capratio, CrewPlanner, Crimibox, Dazuld, EDSE, Foodcost.be, Fred&Barnes, Gingerwald, GoTennis, Guardway, Hereso, House of projects, Hyperlane, Ice Iiso, Jointechnix, Klær, KnowledgeFlow, Lancr, LiLo, Livana, Metachat, Motiontribe, Nash, Oak Tree Projects, OrthoGrow, Port-WiFi, Pristin Sellier, Quivr, Recovr, Roeku, Smoothy, SO YES, Talkeezy, Urban Harvest, Vintastique, WebMonks, Wentworth Andrews en WeTasker.

De volgende pitchwave bij Start it @kbc vindt plaats in februari 2018. Start-ups kunnen hun business-idee de komende weken en maanden indienen via www.startit.be.