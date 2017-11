(Francis Wanten, voorzitter Voka - KvK Limburg, en Liesbeth Gerits, verantwoordelijke Organisatie en Talent bij IN-Z)

zondag 5 november 2017

IN-Z wint "Limburgse HR Award"

Voka - Kamer van Koophandel Limburg heeft aan sociale onderneming IN-Z V.Z.W. (Genk) de "Limburgse HR Award" toegekend. Andere genomineerden waren ASAP HR Group (Genk) en United Experts (Beringen). IN-Z creëert sociale en duurzame tewerkstelling via lokale diensten die op maatschappelijke noden aansluiten, zoals poets- en huishoudhulp met dienstencheques. Het in 1996 opgerichte bedrijf verdiende de trofee in hoofdzaak omwille van zijn inzet op de ontwikkeling van het menselijk potentieel. Talentdenken zit breed verankerd in de appreciërende en ondersteunende bedrijfscultuur van IN-Z. Meer info: 089/32.28.10 of https://www.in-z.be.

+ FOTO

