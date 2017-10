maandag 30 oktober 2017

Bijna helft bedrijven heeft geen IT-beveiligingsstrategie

De invloed van ciso’s (chief information security officer) in bedrijven neemt toe. IT-beveiliging staat hoger op de agenda, maar security-strategieën zijn nog veelal reactief en niet in lijn met de bedrijfsactiviteiten. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van het Ponemon Institute in opdracht van F5 Networks.