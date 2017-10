dinsdag 31 oktober 2017

VAL-I-PAC aan de wieg nieuw digitaal kennisplatform over duurzame verpakkingen

Het Go4SustainablePackaging-platform biedt bedrijven die bezorgd zijn over de ecologische voetafdruk van de verpakkingen van hun producten, een overzicht van de beschikbare kennis over duurzame verpakkingen. Dat platform, dat onlangs on-line ging, is een initiatief van VAL-I-PAC en het KennisInstituut Duurzaam Verpakken (KIDV.NL), in samenwerking met een aantal academische partners en kenniscentra (o.a. de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Twente in Nederland) en organisaties die actief zijn in de verpakkingsindustrie (zoals Fost Plus en het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI)).

VAL-I-PAC merkte bij zijn klanten dat vele bedrijven vragen hebben rond het proces en het creëren van duurzame verpakkingen. Als het om verpakking gaat, vormt duurzaamheid een essentiële factor voor iedereen in de keten. Tot dusver was de kennis op dat vlak vaak verspreid over (de websites van) verschillende instellingen.

Het platform Go4SustainablePackaging bundelt op één enkele plaats de tools om in een paar klikken de juiste partner en de beschikbare informatie terug te vinden. Met behulp van trefwoorden in het zoekveld of door te kiezen uit de voorgestelde selectiecriteria (bijvoorbeeld, per activiteitensector) krijgen bezoekers van het platform een volledig overzicht van wat er in dat vakgebied bestaat.

Organisaties die over nuttige informatie beschikken (in de vorm van studies of onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld) kunnen zich voortaan op de site registreren en hun kennis delen. Het is net die interactieve input die uiteindelijk het succes van dit initiatief zal waarborgen. Elke bijdrage of project wordt, voorafgaand aan de on-line publicatie, door een groep experten beoordeeld.