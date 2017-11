donderdag 2 november 2017

Speerpunt-cluster Flanders’Food dient 18 projecten bij VLAIO in

Flanders’FOOD, sinds eind april erkend als speerpunt-cluster van de voedingsindustrie, heeft samen met de bedrijven, onderzoekers, sectorfederaties en andere clusters, zijn eerste projecten binnen cluster-omgeving uitgewerkt. Die plannen werden neergeschreven in doelstellingen en werkpakketten. Er werd naar co-financiering gezocht. Bij VLAIO werden subsidies aangevraagd. Door intense samenwerking met alle actoren is Flanders’FOOD er in geslaagd om 18 projecten uit te werken. De cluster mikt daarmee op een investering van bijna 8,5 miljoen euro in innovatie voor de Vlaamse voedingssector.