woensdag 8 november 2017

Dossche Mills neemt Nederlandse Meneba over

Dossche Mills N.V. (Deinze) heeft een princiepsakkoord gesloten omtrent de overname van Meneba Holding B.V. (Rotterdam). Zowel Meneba als Dossche Mills zijn beide graaniconen op hun respectieve markten in België en Nederland. De groep zal bijna vijfhonderd medewerkers tellen, ruim 1,2 miljoen ton tarwe vermalen en en omzet van afgerond 350 miljoen euro draaien. In hun thuismarkt hebben Dossche Mills en Meneba een sterke positie op vlak van de productie en verkoop van bloem, bloem-mixen en afgeleide producten voor diverse toepassingen zoals brood, banket, biscuit, voedingsindustrie en dierenvoeding. De krachtenbundeling vertaalt zich in een efficiëntere bediening van de klanten in de Benelux, Duitsland en Frankrijk, een breder productengamma en een sterke exportpositie van bloem buiten de Europese Unie. Meer info: 09/381.44.44 of http://www.dosschemills.com.

+ FOTO