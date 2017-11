woensdag 8 november 2017

Lemon Companies "meest beloftevolle starter 2017"

Lemon Companies B.V.B.A. (Kontich) mag zich dit jaar de meest beloftevolle starter van het arrondissement Antwerpen noemen. Andere genomineerden voor de trofee waren handtasontwerpster Lies Mertens en on-line reisorganisatie Summer Bash. Technologiebedrijf Lemon Companies biedt bedrijven een breed aanbod van producten en diensten in de vorm van creatieve oplossingen, zowel on- als off-line. Voorts tekent de onderneming, die inmiddels ruim twintig medewerkers telt, voor netwerkoplossingen, IT-diensten en web-ondersteuning. Meer info: 03/369.90.82 of https://www.lemon.be.