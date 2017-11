donderdag 9 november 2017

Stevens & C° vereremerkt met "Lifetime Achievement Award"

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland heeft Stevens & C° N.V. (Antwerpen) met een "Lifetime Achievement Award" bedacht. Momenteel staan de vierde en de vijfde generatie van het in 1936 opgerichte familiebedrijf aan het roer van de onderneming. Stevens & C° is gespecialiseerd in de import van naaldhout. De jonge jaren zet het importbedrijf voornamelijk in op innovatie en ecologie. Meer info: 03/231.96.50 of http://www.stevenshout.be.