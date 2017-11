donderdag 2 november 2017

Leasing bedrijfswageninrichting is interessante optie Investering spreiden

Leasing van bedrijfswagens raakte de voorbije jaren breed ingeburgerd in de professionele wereld. Personenauto’s uiteraard, maar ook bestelwagens voor de vakman worden in leasing aangeboden. Dat is allang geen geheim meer, maar wist u dat ook de inrichting van bedrijfsvoertuigen geleased kan worden?

Niets zo makkelijk als een vakkundig ingericht bedrijfsvoertuig. Gedaan met tijdrovend zoeken naar gereedschap en materialen. Geen onveilige verplaatsingen meer door losliggende stukken. Beschadiging van materiaal én van het interieur van uw bestelwagen behoort definitief tot het verleden. Om nog maar te zwijgen van de professionele indruk die u nalaat bij de bouwheer.

Stuk voor stuk factoren die in het voordeel spreken van de plaatsing van een inrichting op maat van uw voertuig en van uw dagelijkse activiteit. Dus, u bent overtuigd. De vraag die rest is echter … wat als uw bestelwagen geleased is? Of wat als uw voertuig aan vervanging toe is? Loont de investering in een bedrijfswageninrichting dan wel? Het antwoord luidt volmondig: ja.

Opname in leasecontract bedrijfswagen

Goed nieuws! De bedrijfswageninrichting op maat van uw specifieke vereisten is ook verkrijgbaar in leasing. Meer zelfs, het is een onderdeel dat mee kan opgenomen worden in de leasing-overeenkomst van het bedrijfsvoertuig zelf. Wie kiest voor deze optie betaalt maandelijks slechts enkele tientallen euro’s meer. Een indicatief voorbeeld om een idee te geven van het bedrag: een inrichting ter waarde van 2.500 euro, zou neerkomen op circa 52 euro per maand en dit gedurende een looptijd van 4 jaar. Uiteraard zal dit bedrag in de realiteit afwijken in functie van individuele contractbepalingen. Een vaste kost per maand, zonder eenmalige grote investeringskost … een voordeel dat kan tellen!

Bovendien kan u op beide oren slapen, want uiteraard blijft ook bij een inrichting in leasing de garantie van de fabrikant van kracht én bent u 100% verzekerd bij diefstal of ongeval.

Overbouwen van inrichting

We horen het u - terecht - vragen: allemaal goed en wel, maar wat als de leasing is afgelopen? Dan kan de inrichting worden overgebouwd naar uw nieuwe voertuig. Een professionele ombouwer die werkt met een modulair systeem, kan de inrichting eenvoudig aanpassen aan het volgende voertuig, ook als u op dat moment kiest voor een totaal ander model. En geen nood, de overgeplaatste bedrijfswageninrichting zal er in de volgende bestelwagen nog altijd als nieuw uitzien. Een lange levensduur door het gebruik van kwaliteitsmaterialen zorgt ervoor dat de inrichting meerdere leasing-wagens overleeft.

Hogere restwaarde

Het gebruik van zo’n kwaliteitsmaterialen - PVC, aluminium, staal en composiet - levert inderdaad lichte en tegelijk stevige inrichtingen op. Erkende ombouwers gebruiken bij het vastzetten de originele bevestigingspunten van de bestelwagen. Doordat de volledige uitrusting met andere woorden wordt bevestigd aan verstevigingsbalken, de zijwandbekleding en de vloerplaat, is doorboring van de carrosserie absoluut niet nodig. Het resultaat? Geen nefaste roestwerking en geen beschadiging van het koetswerk. Niet alleen leidt dit tot een gegarandeerd langere levensduur, het heeft tevens een positieve invloed op de restwaarde van uw bedrijfsvoertuig.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Sortimo Belux B.V.B.A. (Vilvoorde))

