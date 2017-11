donderdag 9 november 2017

Nucleus Connect biedt beveiligde connectiviteit

Hosting provider Nucleus B.V.B.A. (Antwerpen) richt dochterbedrijf Nucleus Connect B.V.B.A. (Antwerpen) op. Het nieuwe bedrijf focust op het aanbieden van connectiviteit: bedrijven die nood hebben aan beveiligde verbindingen tussen hun verschillende vestigingen, met hun datacenter(s) en/of cloud-omgeving, kunnen terecht bij Nucleus Connect. Nucleus is de eerste Belgische hosting provider die ook de access-markt aanboort. Enkele access-aanbieders bieden vandaag - met wisselend succes - ook hosting aan. Maar hosting, inzonderheid managed cloud hosting, is vandaag de dag een complex gegeven dat heel wat expertise vergt. Nucleus Connect maakt gebruik van het Nucleus-backbone glasvezelnetwerk dat sinds 2000 vier Belgische datacenters tegen hoge snelheid verbindt. Het nieuwe dochterbedrijf gaat nu een stap verder en maakt connecties met hoge bandbreedte mogelijk. Door de toevoeging van het access-aanbod aan de hosting-expertise door Nucleus, kunnen bedrijven rekenen op een combinatie van snelle netwerktoegang tegen hoge snelheid, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en managed services. Meer info: 03/275.01.60 of http://www.nucleus.be.

