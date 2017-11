(V.l.n.r. Karel Segers, Michaël Corbeel en Ivan Corbeel)

donderdag 9 november 2017

Domotechnology wint "KNX Innovation Award 2017" - Residentieel

Domotechnology B.V.B.A. (Herentals) heeft in de categorie "Residentieel" de "KNX Innovation Award 2017" in de wacht gesleept. Het bedrijf won de onderscheiding voor de wijze waarop het een luxewoning met bijgebouwen automatiseerde, waarbij alles draaide rond comfort en beleving. De bewoners wilden daarnaast ook een zorgeloze en doelmatige bediening van alle domotica. Domotechnology leverde uiteindelijk een project op met een enorme diversiteit aan KNX-producten - van maar liefst 19 KNX-fabrikanten - en divers integratiehoogstandjes, die allemaal via één app te besturen zijn. Meer info: 014/72.00.30 of https://www.domotechnology.be.

