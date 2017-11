vrijdag 10 november 2017

Vastgoedconsortium Up4North blaast Brusselse Noordwijk nieuw leven in

Binnen Up4North V.Z.W. zetten acht vastgoedpartners hun schouders om de Brusselse Noordwijk nieuw leven in te blazen. AG Real Estate, Allianz, AXA, Banimmo, Befimmo, Belfius Insurance, Immobel en Triuva bundelen hun krachten in dit stadsrenovatieproject dat de Brusselse Noordwijk, die zich uitstrekt over Brussel, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, op de kaart wil zetten. Bedoeling is de Noordwijk aan te passen aan de nieuwe bedrijfsbehoeften. Waar bedrijven eerder grote oppervlaktes van gebouwen inpalmden, zijn ze vandaag op zoek naar kleinere uitvalsbases voor een kortere periode. Up4North maakt zich op om in de wijk opnieuw diversiteit te creëren door verschillende werelden met elkaar in contact te brengen: grote bedrijven en start-ups, het culturele en het verenigingsleven, bewoners en bezoekers, lokale, nationale en internationale spelers. Inmiddels werd Café North in het leven geroepen, die vooralsnog weliswaar nog niet op regelmatige basis wordt uitgebaat maar wel al fungeert als uitvalsbasis voor brainstorming-sessies met buurtcomités, publieke actoren en belanghebbenden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeentebesturen van Brussel, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, Perspective Brussels, Atrium, de MIVB, de Bouwmeester, ...). De verschillende initiatieven worden aangestuurd door Lab North, een vereniging van verschillende innovatieve spelers die samen nadenken over het stedelijke en sociale weefsel van de Noordwijk. Inmiddels werd "Platform North" gelanceerd dat verschillende spelers een tijdelijke werkplek aanbiedt in beschikbare ruimtes in de wijk. Bedoeling is aldus een eco-systeem te ontwikkelen van jonge start-ups en innovatieve projecten. Vast staat dat Sint-Lucas Brussel van de Faculteit Architectuur van KULeuven er een satellietcampus gaat inrichten. Meer info: 0479/92.03.12 of http://www.labnorth.be.

