Soudal neemt Sloveense lijmenproducent over

Soudal N.V. (Turnhout) neemt de Sloveense lijmenproducent Mitol over. Het bedrijf realiseert een omzet van 17 miljoen euro met een productportfolio van meer dan vijfhonderd hoogwaardige, technische lijmen. Met de overname versterkt Soudal zijn positie in de industriƫle lijmenmarkt. Mitol werd in ...