zaterdag 11 november 2017

Nieuwe dynamiek voor digitale kunstgids Pieter Paul

De digitale kunstgids Pieter Paul belandde onlangs bij een nieuwe (West-Vlaamse) eigenaar. Een en ander vertaalt zich in investeringen in een nieuwe dynamiek, vernieuwende vormen van cultuurbeleving en internationalisering. Pieteer Paul kan men gratis downloaden in de app stores van Android en iOS. Indien men de app op zijn smartphone of tablet opent, komt met terecht op een kaart met pins. Elke pin staat - dankzij het gebruik van beacon-technologie - voor een kunstlocatie in de buurt van waar men zich bevindt. Ook is het mogelijk de agendapagina te raadplegen om chronologisch na te gaan welk kunstevenement in de buurt plaats vindt of gepland staat. Namen of adressen van kunstgalerijen memoriseren hoeft niet langer. Pieter Paul geeft meteen aan welke collectie een museum of cultuurhuis aanbiedt. Openingsuren, een evenementenagenda en gepersonaliseerde tips op basis van de favoriete kunstwerken: men heeft ze steeds bij de hand. Eens ter plaatse in een museum of bij een tentoonstelling, bestaat de mogelijkheid om een kunstwerk te scannen om alle info erover meteen op de smartphone of tablet te zien te krijgen. Naast verdere expansie in Vlaanderen, mikt Pieter Paul of afzienbare termijn op internatonalisering. Nog dit jaar wordt de regio Noord-Frankrijk getest. Londen en Parijs staan voor volgend jaar op de agenda. Meer info: 050/300.177 of http://www.pieter-paulguide.com.