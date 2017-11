zaterdag 11 november 2017

Natixis neemt belang van 54,26% in Dalenys

Bankinstelling Natixis (Parijs), onderdeel van de Groupe BPCE, neemt via zijn volle dochter Natixis Belgique Investissements N.V. (Brussel) 50,04% van de aandelen in Dalenys over van de referentie-aandeelhouders, met name Saint Georges Finance en oprichter Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Het akkoord tot aandelenoverdracht werd eerder dit jaar bekend gemaakt. Natixis bereikte, via voornoemd Belgisch filiaal, ook een akkoord met de managers van de Dalenys-groep om hun aandelen over te nemen. Zodoende zal Natixis 54,26% van de aandelen en 61,31% van de stemrechten van Dalenys in bezit krijgen. Conform de Belgische wetgeving zal Natixis Belgique Investissements eerlang een verplicht openbaar aankoopbod uitbrengen op de resterende aandelen van Dalenys. Dalenys stootte intussen zijn Telecom-poot af ten gunste van de groep Digital Virgo, dat zodoende zijn divisie Business Solutions versterkt. Het in 2002 opgerichte Dalenys, voorheen Rentabiliweb, biedt Payment Marketing-oplossingen met het oog op de verhoging van de inkomsten van handelaars, zowel on-line als op winkelpunten. De oplossingen van Dalenys integreren transactionele en marketing-data ter verhoging van de aankoopconversie van klanten. Het bedrijf, dat noteert aan de beurzen van Brussel en Parijs, telt nagenoeg tweehonderd medewerkers in Frankrijk en het buitenland. Meer info:02/55.40.550 of https://www.natixis.com.