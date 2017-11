woensdag 8 november 2017

Digitaal ondernemen: de oplossing is nabij Ingezonden mededeling

Een zaak goed laten draaien, daar heeft een ondernemer zijn handen mee vol, dag in, dag uit. Dat was altijd al zo, maar de laatste jaren is er nog een grote uitdaging bijgekomen: mee zijn met de digitaliseringsgolf die ons consumptiepatroon radicaal gewijzigd heeft. Handelaars moeten zich wel aan die situatie aanpassen, willen ze niet helemaal weggespoeld worden door de digitale tsunami.

De klant achterna

Ondernemers vormen de hoeksteen van onze economie. Bij KBC begrijpen we hoe moeilijk het voor hen is om hun plannen waar te maken. Daarom ondersteunen we hun projecten met financiering, verzekeringen en advies door experten. Door ondernemerschap te inspireren, te ondersteunen en te stimuleren, tracht KBC zijn rol in de samenleving waar te maken.

En die samenleving staat absoluut niet stil. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een ware omwenteling in de manier waarop we met elkaar communiceren, hoe we informatie delen, en vooral ook: hoe en wanneer we consumeren. In een digitaal tijdperk waarbij consumenten niet meer noodzakelijk buiten moeten komen voor een aankoop, is het van essentieel belang dat handelaars off-line en online op een slimme manier weten te combineren. Maar niet iedere ondernemer werd geboren als een specialist in e-commerce…

Meer dan centen

Nieuwe noden in de markt vragen dus nieuwe antwoorden. KBC ontwikkelde eigen toepassingen voor online en mobiel bankieren, beleggen en verzekeren, maar bedacht ook digitale oplossingen specifiek voor ondernemers. In eerste instantie gaat het dan over handige en veilige manieren om online te betalen en betaald te worden. De KBC-Betaalknop bijvoorbeeld, waarbij de handelaar het bedrag van de aankoop in realtime ontvangt terwijl de klant kan kiezen om de betaling tot 2 maanden uit te stellen.

Online ondernemen is echter meer dan een kwestie van centen: klanten-ondernemers hebben evenveel nood aan know-how over het opzetten van een website, over online marketing, over veiligheid op het net, juridische aspecten, en zo meer. En ook daar heeft KBC aan gedacht.

Door met ondernemers in dialoog te gaan heeft KBC veel opgestoken over hun noden en verwachtingen, en zijn aanbod verder verbeterd en uitgebreid. De KBC Paypage is een betaalpagina die online handelaars naadloos kunnen integreren in de look & feel van hun eigen webshop. De ondernemer zorgt voor zijn eigen website, KBC voor veilige en snelle online betalingen, en de klant merkt nauwelijks wat van de overgang tussen de twee.

Samen sterker

Intussen is er ook Payconiq, een mobiele betaaloplossing waarvoor KBC in zee ging met ING, en waarbij ook andere banken zich aansloten. Payconiq is niet alleen handig voor consumenten die nu met hun smartphone kunnen betalen, maar ook voor handelaars die er een goedkope en supersnelle betaalmogelijkheid mee in handen hebben. En KBC investeerde tegelijk in Joyn, vandaag het grootste loyalty-platform in België. 7500 handelaars in 40 steden kunnen dankzij deze digitale klantenkaart de band aanhalen met niet minder dan 2 miljoen aangesloten consumenten.

Payconiq en Joyn zijn voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverbanden tussen KBC en externe partijen. De tijd van “wat we zelf doen, doen we beter” ligt immers achter ons. KBC haalt de expertise waar ze zit, en deed dat ook met Safeshops en Digilocal. Safeshops is een initiatief dat het vertrouwen van de Belgische consument in online winkelen wilt vergroten, onder meer door een kwaliteitslabel toe te kennen aan webshops die aangetoond hebben dat ze betrouwbaar en veilig zijn. Digilocal helpt ondernemers dan weer hun weg te vinden in online marketing via Google, Facebook, e-mail en andere kanalen. Zo zijn quasi alle aspecten van e-commerce goed afgedekt.

Duiken mag!

De ondernemer die graag online wilt gaan met maximaal gebruiksgemak, die kan tenslotte terecht op Storesquare, dé digitale marktplaats en totaaloplossing voor lokale handelaars en KMO’s. Een handelaar hoeft er enkel zijn collectie online te zetten, en Storesquare zorgt voor de rest: vormgeving, technologie, betaalfaciliteiten, distributie, logistiek én marketing van hun online winkel.

Kortom, er blijft geen enkele reden meer over om de digitale duik in e-commerce nog langer uit te stellen. Heeft u de stap nog niet gezet, maak dan vandaag de klik!

Wenst u nog eens alles in detail na te lezen? U vindt alle informatie op www.kbc.be/ondernemen.