vrijdag 3 november 2017

KRONOS Europe wil productiecapaciteit met 20% uitbreiden Totale investeringsenveloppe loopt op tot 36 miljoen euro

Titaandioxideproducent KRONOS Europe N.V. (Gent), dat zijn 60-jubileum gedenkt, maakt zich op om nog voor de jaarwisseling een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen met het oog op de uitbreiding van zijn productiecapaciteit van 100.000 tot 120.000 ton. Op dit ogenblik produceert het bedrijf 85.000 ton titaandioxidepigment op jaarbasis. Met het hele project is een investering van 26 miljoen euro gemoeid. Bovenop trekt KRONOS Europe nog eens 10 miljoen euro uit, gespreid over een periode van drie jaar, voor de plaatsing van een nieuwe naverbrander die met een warmterecuperatieketel voor stoomproductie zal worden toegerust.