Extreme Networks rondt overname netwerkactiviteiten Avaya af

Extreme Networks, Inc. (San José, Californië) heeft de overname van de netwerkactiviteiten van Avaya, Inc. (Santa Clara, Californië) afgerond. Ambitie van Extreme Networks is marktleider te worden in enterprise networking met end-to-end software-oplossingen voor enterprise-klanten: van datacenter to...