maandag 6 november 2017

Leren en werken wapent bedrijven voor de toekomst Immense uitdaging voor ondernemingen

De ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt komen er sneller dan we denken. Informatisering en robotisering zien we steeds sneller groeien in alle economische sectoren. Daar bovenop komt ook dat we straks massaal ervaren werkkrachten zien uitstromen door hun pensionering. En de groeiende mondialisering van de economie zal zeker een impact hebben op productieprocessen en de manier waarop we het werk organiseren in het algemeen. Vanuit deze vooruitzichten wordt het voor onze bedrijven een immense uitdaging om werknemers te vinden die ze snel en effici├źnt kunnen integreren in hun bedrijf. En minstens even belangrijk zal het zijn om alle ervaring en know-how te behouden en er voor te zorgen dat ze de evoluties op de werkvloer permanent kunnen bijbenen.

Volgens economische specialisten wereldwijd, wordt het organiseren van opleidingen om al die vernieuwingen onder de knie te krijgen en mensen aan het werk te houden, een bijzonder scherpe uitdaging voor de komende jaren. We zullen daarbij niet alleen moeten inzetten op het creëren van mogelijkheden voor mensen om te leren en bij te leren, we gaan ook investeren in de manier waarop mensen leren.

Extra

Werknemers zullen hoe dan ook hun technische vaardigheden moeten ontwikkelen om de veranderingen in de economie en de arbeidsmarkt bij te benen. Maar door de veranderende manier waarop we straks zullen werken moeten mensen ook op een andere manier samenwerken in onze bedrijven. Dat vergt extra vaardigheden die kunnen gaan van commerciële aanleg over algemene sociale vaardigheden tot leidinggevende capaciteiten.

Peer-to-peer

Maar ook de manier waarop we die uiteenlopende vaardigheden moeten onder de knie krijgen, zal de komende jaren veel veranderen. Klassikale opleidingen of het verwerken van grote hoeveelheden theorie alvorens we naar de praktijk stappen, zullen allicht ingrijpend wijzigen. On-line leren op momenten dat er tijd en ruimte voor is, met uitwisseling van kennis en informatie over het Internet, en zoals in MOOC’s binnen een internationale omgeving, zullen steeds meer als opleidingsvorm naar voor geschoven worden. Zo krijgen mensen de kans om op hun eigen manier en hun eigen tempo kennis te vergaren.

We zullen ze dan wel reeds van jongs af aan moeten handvatten aanreiken die hen kunnen helpen om te leren hoe ze vlot en op eigen initiatief nieuwe dingen kunnen leren en die verschillende opleidingsvormen kunnen combineren. Door de mogelijkheden die peer-to-peer vormen van leren straks zullen bieden en de afstemming van een leerproces op de effectieve noden van de medewerkers, staan we ook hier voor ingrijpende aanpassingen.

Variatie

Leren op de momenten dat het echt nodig is, en zodanig dat het snel en heel concreet toepasbaar is in de werkomgeving, biedt ruime mogelijkheden om mensen zich snel te laten aanpassen aan hun werk en de eisen van hun taken. Werkplekleren, is een formule die daar perfect op inspeelt. Mensen combineren er immers werken en produceren. Heel sterk gericht op de job die ze op dat moment uitvoeren. Voor nieuwe medewerkers kan dat zelf op heel uiteenlopende manieren.

Je kunt als werkgever met een formule als duaal leren op zoek naar jonge mensen die je via praktijkstages en -opleidingen al vertrouwd maakt met de werkomgeving op het ogenblik dat ze nog op school zitten of het gedeelte werken van hun deeltijdopleiding willen invullen met een heel concrete job.

Maar ook werkzoekenden van alle leeftijden kun je via IBO, instapstages, opleidingsstages of andere, heel variërende, vormen van werkplekleren integreren in je bedrijf en daarmee zowel je werknemers als je bedrijf wapenen voor de toekomst.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: www.vdab.be.