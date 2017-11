dinsdag 7 november 2017

Antwerpse haven gaat voor “Zero Pellet Loss”

Wie kunststof zegt, zegt plastic. Een product dat niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven. De grondstof waarvan deze kunststof wordt gemaakt, zijn polymeren ofte kleine plastic korrels. Antwerpen binnen Europa dé polymeer-hub voor zowel productie, behandeling als distributie van plastic pellets. Jaarlijks vinden miljoen pellets hun weg via de Antwerpse haven naar hubs verder in Europa. Voorkomen dat deze kleine plastic korrels in het water of andere locaties terecht komen waar ze niet thuishoren, is daarbij een topprioriteit.