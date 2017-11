maandag 13 november 2017

Van Pelt Bouwmaterialen lijft branchegenoot in

Van Pelt Bouwmaterialen N.V. (Sint-Antonius-Zoersel), lid van aankoopgroepering Bouwpunt, neemt zijn (grotere) Limburgse branchegenoot Paesen Bouw-Expo N.V. (Peer) voor een niet openbaar gemaakt bedrag over. Naast zijn activiteiten in de bouwstoffenhandel is Van Pelt ook actief als uitbater van betoncentrales (Zoersel en Schoten), de verhuur en het transport van afvalcontainers en de graafwerken.

Het in 1964 opgerichte Paesen Bouwmaterialen wijzigde in 2002 zijn naam in Paesen Bouw-Expo. In datzelfde jaar zag ook Paesen Tegel-Expo het daglicht. In 2009 nam de familiale KMO een centraal gelegen opslagdepot te Houthalen-Helchteren in gebruik, waar ook een betoncentrale actief is. Paesen zou in de toekomst zijn activiteiten onder eigen naam blijven verzorgen.

De combinatie Van Pelt/Paesen was vorig jaar goed voor een omzet van 146 miljoen euro. Op de loonlijst staan een 340-tal medewerkers.

Meer info: 03/380.10.20 of https://www.vanpelt.be.