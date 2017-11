woensdag 8 november 2017

Getest door dVO : Volkswagen Crafter L3H3 2.0 TDI 177 pk Voor en door de klanten

Volkswagen besloot voor de nieuwste generatie van de Crafter niet langer samen te werken met Mercedes-Benz en dus geen “Sprinter-kloon” op de markt te gooien. De nieuwe zware besteller van Volkswagen werd dan ook in eigen huis gecreëerd en ging eind vorig jaar meteen aan de haal met de internationale titel “Van of the Year 2017”.

Enkele maanden later belandde de fiere winnaar van dit jaarlijkse bestelwagenconcours op ons Fleet Flits-testtraject voor bestelwagens, waar hij meteen ook het beste van zichzelf mocht tonen.

Achtergrond

De Crafter is voor de Volkswagen-groep om meer dan één reden een belangrijke nieuwkomer. Allereerst komt hij op de markt in een periode waarin het merk uit Wolfsburg Dieselgate nog altijd niet helemaal verteerd heeft. De naweeën ervan zinderen nog na in de wandel- en andere gangen van de groep, die onder meer in de autosport sterk aan het besparen is geslagen om de steeds hoger oplopende boetes en schadeclaims te kunnen betalen.

Hard inzetten op alles wat ook maar een beetje neigt naar milieuvriendelijke oplossingen, blijkt voor de producent, die ooit als voornaamste ambitie het bouwen van een auto voor het volk had, één van de mogelijke uitwegen uit de crisis. Een andere is het verder gaan met dat waar ze goed in zijn: donders degelijke auto’s en bestelwagens bouwen. En dat laatste onderstrepen ze door al twee jaar op rij met de titel “Van of the Year” aan de haal te gaan. In 2016 met de Transporter en een jaar later met diens grotere broer, de Crafter.

Die Crafter is echter nog om een andere reden een bijzonder belangrijk product: het is sinds de eerste generatie van de LT - die in 1975 op de markt kwam en in productie bleef tot 1996 - geleden dat Volkswagen nog zelf een zware bestelwagen had gebouwd. Vanaf de tweede generatie van de LT bespaarde Volkswagen immers op zijn ontwikkelingskosten door van zijn LT een Mercedes-Benz Sprinter met een nieuwe neus en achterdeuren te maken.

Na een samenwerking van twintig jaar besloten de twee Duitse giganten echter die samenwerking stop te zetten. Vooral dan omdat Volkswagen inmiddels baas is van MAN en Scania en dus nog meer dan tevoren een lijnrechte concurrent van het merk met de ster is geworden. En dat zowat het gehele topmanagement van Mercedes-Benz Trucks inmiddels ook richting Wolfsburg holde, zal de sfeer tussen de twee merken al evenmin bevorderd hebben.

Feit is echter wel dat de nieuwe Crafter er meteen van bij zijn geboorte een volle neef bij krijgt met de MAN TGE, die in dezelfde markt zal worden uitgespeeld. De Crafter wordt geproduceerd in de compleet nieuwe fabriek van de groep in het Poolse Wresnia. Die fabriek is overigens niet het enige volledig nieuwe, want ook de Crafter werd van nul opgebouwd, waarbij Volkswagen er prat op gaat dat het naar zijn klanten heeft geluisterd alvorens aan het ontwerpen en ontwikkelen van zijn zware bestelwagen te beginnen.

We hebben deze slogan, die er marketing-gewijs uiteraard ingaat als zoete koek, al wel eens vaker gehoord bij een bestelwagenfabrikant om dan bij de testrit nauwelijks een half uur later te moeten merken dat ze vrolijk verder bleven zondigen tegen bijvoorbeeld het ontbreken van een kleerhanger in de cabine of een degelijke verlichting met meerdere lichtpunten in de laadruimte. Het was dan ook een verademing om tijdens het rijden met de nieuwe Crafter te merken dat men in Wolfsburg de oortjes blijkbaar toch helemaal open had gezet toen de zowat 900 klanten, die geraadpleegd werden, spraken en daardoor een ijzersterke bestelwagen op de markt heeft weten te zetten.

Rijgedrag

De nieuwe Volkswagen Crafter wordt aangeboden met een 2.0 TDI motor die speciaal voor deze bestelwagen werd ontwikkeld. Hij wordt geleverd in vier vermogensvarianten. Een 102 pk versie vormt het instapmodel, maar klanten kunnen eveneens kiezen voor een variant met 122, 140 en 177 pk. Wij reden tijdens onze Fleet Flits-test met de krachtige motor van het lot, die zijn vermogen en vaardigheid puurt uit een dubbel aangeblazen krachtbron, die zich in alle omstandigheden bijzonder soepel toont. En dat is geen toeval, want de eerste turbo zorgt voor souplesse en koppel onderin het toerengebied, terwijl de tweede bijspringt wanneer de motor in de toeren gejaagd wordt, zodat hij op dat moment voor extra vermogen kan zorgen. Kortom, het beste van twee werelden.

Volkswagen biedt zijn Crafter overigens al naargelang de motorkeuze aan met voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving. Het vermogen kan, zoals bij ons testvoertuig, via een handgeschakelde zesversnellingsbak naar de aangedreven wielen geleid worden, maar een automatische transmissie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De hoeveelheid actieve en passieve veiligheidssystemen (zie hieronder) die al dan niet tegen meerprijs leverbaar zijn, maakt van de Crafter waarschijnlijk de best toegeruste bestelwagen op de markt en dat voelt men ook tijdens het rijden. De elektromechanische servo-besturing bezorgt de Crafter het stuurgevoel van een echte personenwagen. Dat zorgt er vooral bij het manoeuvreren voor dat je nooit het gevoel hebt dat je met een zware en grote bestelwagen onderweg bent. Bovendien zorgt de handgeschakelde zesbak met zijn schakelgemak en -precisie voor rijgenot dat je niet snel aan een bestelwagen zou toedichten. Daarin uiteraard bijgetreden door de gulle 177 pk van de 2.0 TDI motor, die op ieder moment over voldoende souplesse en kracht beschikt.

De ophanging, die eveneens volledig opnieuw ontwikkeld werd, zorgt voor een uitstekend veercomfort en een foutloze wegligging, terwijl de verbeterde isolatie op zijn beurt dan weer de soms nogal nadrukkelijke werkingsvreugde van de 2.0 TDI motor en de rolgeluiden in het interieur binnen aanvaardbare normen weet te houden.

Veiligheid

De Crafter kan tot de tanden toe bewapend worden met veiligheids- en assistentiesystemen. We overlopen samen even de uitrustingslijst van ons testvoertuig, dat naast de standaard zijwindassisent eveneens voorzien was van verwarmbare en elektrisch instelbare en inklapbare zijspiegels, Park Pilot met actieve flankenbescherming, Trailer Assist, Front Assist met stad-noodremfunctie, Light Assist, mistlampen met statische bochtenvelrichting, Lane Assist achteruitrij-assistent, Adaptive Cruise Control, Verkeersbordherkenning, airbags voor alle passagiers, een achteruitrijcamera, bandenspanningscontrole en een warmtewerende verwarmbare voorruit. Het gaat hierbij weliswaar allemaal om veiligheidssystemen waarvoor bijbetaald moet worden, maar ze zorgen wel voor een bijzonder veilig geheel.

Comfort

Er werd heel wat aandacht besteed aan de afwerking van de cabine. En het valt meteen op dat Volkswagen vooral op dit vlak goed naar de klanten geluisterd heeft. Dat vertaalt zich in tal van handige aflegmogelijkheden, die ook echt op maat van bepaalde spullen gemaakt zijn, die men vaak meeneemt aan boord van een bestelwagen. We denken hierbij onder meer aan plekken om grote flessen water, maar ook hand-scanners, veiligheidshandschoenen, documenten of om zelfs een heuse laptop op te bergen. Volkswagen heeft trouwens geen plekje ongemoeid gelaten om zijn Crafter zo gerieflijk mogelijk te maken. De aflegvakken zitten dan ook niet enkel op de klassieke plaatsen zoals in het dashboard of de deuren, maar bijvoorbeeld ook onder de passagierszetel.

Dat Volkswagen ook daadwerkelijk naar zijn klanten heeft geluisterd, blijkt ook uit het feit dat je in de catalogus ook zoiets als een ergonomische zetel vindt. Met deze optie komt Volkswagen tegemoet aan de kilometervreters onder de Crafter-rijders. En die lopen nogal dik als je weet dat 1 klant op 3 van de Crafter-bestuurders zal rijden voor een koerier- of express-dienst. Een verhouding die alleen nog maar hoger zal komen te liggen naarmate de e-commerce voor nog meer verkeer met bestelwagens zal zorgen. De koerier die met de ergoActive zetel op weg mag - het topmodel onder de ergonomische zetels - is hoe dan ook een bofkont, want hij krijgt tijdens het rijden een gratis massage aangeboden van zijn Crafter.

Functionaliteit

Volkswagen biedt de Crafter aan met drie voertuiglengtes en drie verschillende hoogtes. Daarnaast zijn er ook nog chassis/cabine-uitvoeringen, waar een aparte opbouw op gemonteerd kan worden, en pick-ups met enkele of dubbele cabine verkrijgbaar. Ons testvoertuig was piekfijn afgewerkt en beschikte ook over twee LED-verlichtingspunten die de volledige laadruimte fel verlichtten.

Bovendien waren zowel de zijdeur als de achterdeuren toegerust met telkens twee duidelijk zichtbare gele instapgrepen die het in- en uitstappen aanzienlijk vergemakkelijkten. Hiervoor moet wel een meerprijs betaald worden (de totale uitrusting van de laadruimte, inclusief de handgrepen aan de deuren, kostte op ons testvoertuig 953 euro, excl. BTW), maar dat is zijn geld in pure ergonomie en laadgemak waard.

TCO

De Crafter 2.0 TDI met 177 pk motor is met een basisprijs van 32.220 euro niet meteen de goedkoopste uit het segment en wanneer men hem ook nog eens goed toerust met tal van veiligheids- en assistentiesystemen loopt zijn prijs zelfs fors op. Zo reed ons prima toegerust testvoertuig de showroom uit voor 46.517 euro, BTW excl. Het voordeel is dan wel dat je met een superveilige bestelwagen de weg op kans, die ook nog eens echt rijplezier en een hoge graad van functionaliteit, laadvermogen en laadvolume biedt.

Met een verbruik van 8,50 l/100 km toont de Crafter zich trouwens voor een grote en hoge bestelwagen behoorlijk zuinig. Opvallend is overigens dat hij zich bij een snelheid van 100 km/u op de autosnelweg dorstiger (8,78 l/100 km) toont dan bij het stop & go-verkeer op binnenwegen (8,31 l/100 km), iets waar zijn hoogdakconfiguratie niet vreemd aan is. Zijn zuinig rapport heeft uiteraard ook een positief effect op de TCO van dit voertuig.

Fleet Flits-conclusie

Volkswagen zet met zijn nieuwe Crafter opnieuw de stap naar de productie in eigen huis van zijn zware bestelwagen. Een goede keuze, zo blijkt, want het merk uit Wolfsburg is erin geslaagd een bestelwagen voor te rijden die op maat gemaakt is van de moderne behoeften van de doorsnee bestelwagenrijder die zijn voertuig intensief wil inzetten. Wie zijn Crafter op en top wil toerusten, zal behoorlijk diep in zijn geldbeugel moeten tasten, maar krijgt daar wel heel wat voor terug.

De Crafter is immers een uiterst veilige bestelwagen met een zeer hoog personenwagengehalte. En dat zowel qua zitcomfort als qua rijgenoegen. Waarmee Volkswagen bewijst dat het voor een constructeur kan lonen wanneer hij echt naar de verzuchtingen en noden van zijn klanten wil luisteren.

En dat we echt lang moesten zoeken naar drie relatieve minpuntjes, bewijst alleen maar hoezeer de ingenieurs van Volkswagen hun job ter harte hebben genomen.