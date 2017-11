dinsdag 7 november 2017

ASBE organiseert Clean Power for Transport-roadshow

De vereniging van elektrische voertuigen ASBE België organiseert, in samenwerking met de Vlaamse overheid, departement Omgeving, de Clean Power for Transport-roadshow.

ASBE vertegenwoordigt de gezamenlijke keten van één van de snelst groeiende sectoren van België. Elektrische voertuigen zijn de duurzame mobiliteitsoplossingen van vandaag om de klimaatsveranderingen te bestrijden, een betere levenskwaliteit en nieuwe groene tewerkstelling te scheppen.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november landt de Clean Power for Transport-roadshow in het provinciaal domein De Schorre in Boom. Dit evenement is een informatie- en belevingsaanbod rond elektrisch vervoer. Bezoekers van de roadshow kunnen concrete informatie krijgen over elektrisch rijden om zo de mythes te ontkrachten. Tevens worden de voordelen van elektrisch rijden tegenover de verbrandingsmotor toegelicht. Iedereen wordt wegwijs gemaakt in het elektrisch rijden door middel van testritten. Belangrijk is te weten dat het niet enkel over auto’s gaat, maar ook over fietsen en utility-voertuigen.

Meer info: www.ikrijelektrisch.be.