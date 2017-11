donderdag 16 november 2017

Capital Group introduceert US High Yield-fonds in Europa

Capital Group (Londen), één van de grootste en meest ervaren vermogensbeheerders wereldwijd, met een beheerd vermogen van meer dan 1,6 biljoen USD, heeft een US High Yield-fonds aan zijn fixed income-aanbod voor Europese beleggers toegevoegd. Capital Group US High Yield Fund (LUX) is de meest recente toevoeging aan het assortiment van in Luxemburg gevestigde ICBE-fondsen. Het maakt deel uit van een strategisch meerjarenplan om de fixed income-activiteiten van Capital Group verder te ontwikkelen. Het nieuwe fonds schaart zich bij Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX), dat eerder dit jaar werd geïntroduceerd. Dat betekent dat klanten in Europa, Azië en niet-residentiële klanten (Latijns-Amerika, offshore) nu toegang hebben tot een ruimer assortiment van Amerikaanse fixed income-strategieën van Capital Group. Meer info: 00-44/20.7864.5000 of https://www.capitalgroup.com.