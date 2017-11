donderdag 16 november 2017

Trafuco doopt nieuw bunkerschip

Trafuco N.V. (Schelle) heeft zijn nieuwste binnenvaartschip "Trafuco 9" gedoopt. De nieuwe eenheid is het derde dubbelwandige nieuwbouwschip in de vloot. Het vergde een investering van 3,5 miljoen euro. Het schip, dat een maximaal laadvermogen van 1500 ton (1.563 m³) heeft, verdeeld over twintig cargo-tanks, gaat zeeschepen in de haven van Antwerpen bunkeren met verschillende kwaliteiten van smeerolie in opdracht van Total. Trafuco, dat 320 FTE's telt, boekte vorig jaar een omzet van 41 miljoen euro. Naast zijn vloot van vijf binnenschepen zet de logistieke dienstverlener 272 gemotoriseerde voertuigen, 195 tankopleggers, 24 tankcontainers, 76 huifwagens en 337 containerchassis in. Meer info: 03/844.69.69 of http://www.trafuco.be.

+ FOTO