vrijdag 10 november 2017

Center Parcs-order bezorgt Machiels Building Solutions omzetverdubbeling Limburgse houtskeletbouwer eindelijk aan doorbraak toe?

Center Parcs, onderdeel van de groep Pierre & Vacances/Center Parcs, vertrouwt de bouw van 401 vakantiewoningen in een nieuw Duits vakantiepark in Allgäu toe aan Machiels Building Solutions N.V. (MBS, Genk). De houtskeletbouwer ziet zodoende zijn omzet dit jaar boven de 20 miljoen euro uitstijgen. Vorig jaar diende vrede genomen met 8 à 9 miljoen euro. General manager Filip Vercauteren meent dat Machiels Building Solutions thans een heuse doorbraak heeft gerealiseerd en maakt zich sterk de omzet in de komende jaren verder te kunnen laten groeien.