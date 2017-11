vrijdag 17 november 2017

KBC-bedrijfsklanten kunnen internationale betalingen via payments tracker opvolgen

De bedrijfsklanten van KBC en CBC krijgen een algemene upgrading van hun internationaal betalingsverkeer. Via een payments tracker op hun Business Dashboard-portaal kunnen ze de status en kostprijs van hun uitgaande internationale betalingen opvolgen. Het bedrijf werkt daarvoor met de nieuwe betaalstandaard van het Global Payments Initiative (GPI) van Swift. Niet alleen kunnen klanten hun zendingen en internationale betalingen traceren, de betalingen verlopen ook veel sneller en ze krijgen tevens inzicht in het tijdstip waarop ze zelf zullen worden betaald. Inmiddels traden ruim 125 banken vrijblijvend tot het Global Payments Initiative toe. KBC is evenwel bij de eerste banken die echt GPI-compliant werkt en de principes van GPI effectief toepast. Meer info: http://www.kbc.be.

+ VISUAL