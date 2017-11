Dienstencheque-onderneming Dome Assistance opent twee nieuwe kantoren

De erkende dienstencheque-onderneming Dome Assistance Dienstencheques B.V.B.A. (Gent), opgericht in 2006, heeft in Aalter (foto) en Waregem twee nieuwe vestigingen geopend. Dome Assistance is gespecialiseerd in de inschakeling van poetsvrouwen. Meer info: 09/222.16.22 of http://www.domeassista...