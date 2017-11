OZ Securex, Partena Ziekenfonds en Partenamut bundelen krachten

Vanaf 1 januari 2017 bundelen de Onafhankelijke Ziekenfondsen Securex, Partena Ziekenfonds en Partenamut hun krachten. In Vlaanderen en voor de Nederlandstaligen in Brussel gebeurt dat onder de naam Partena Ziekenfonds, in Walloniƫ en voor de Franstaligen in Brussel onder de naam Partenamut. Even...