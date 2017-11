DAF viert vijftig jaar productie in België

Vijftig jaar terug huldigde DAF Trucks in Oevel (Westerlo) zijn cabinefabriek in. In de voorbije halve eeuw groeide DAF Trucks Vlaanderen N.V. uit tot een toonaangevende en ultra-moderne productiefaciliteit, waarin alleen al in de voorbije vijftien jaar zowat 600 miljoen euro werd geïnvesteerd. Meer...