(Foto Lieselot Dorme) (Foto Lieselot Dorme) (Foto Lieselot Dorme) ‹ ›

zaterdag 18 november 2017

Vastgoedmakelaar Immodôme opent vestiging in Antwerpen

Het jonge immobiliënkantoor Immodôme B.V.B.A., in 2014 opgericht door Isabel De Laet, heeft in de Antwerpse binnenstad een vestiging geopend. Het huurpand in de Sint-Katelijnevest werd ingeruild voor een vernieuwd kantoor in de onmiddellijke buurt. Immodôme hanteert een heel eigen insteek. Het verkoopt namelijk niet eender welk pand dat zich binnen de provincie Antwerpen aandient. Immodôme fungeert als een immogalerij van unieke woningen mét persoonlijkheid. Huizen en appartementen van Belgische architecturale grootheden en/of gerenommeerde interieurarchitecten zijn hierbij de absolute paradepaardjes. Het makelaarskantoor verkoopt met andere woorden enkel residentieel vastgoed met architecturale, historische en/of esthetische meerwaarde. Het uitgesproken design en de atypisch, bijna huiselijke kantoorbeleving van de nieuwe vestiging weerspiegelen de Immodôme-filosofie. In de loop van 2018 zal Immodôme een tweede vestiging openen, met name in Schilde. Immodôme B.V.B.A. is gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-Katelijnevest 24. Telefoon: 0468/20.03.44. URL: http://www.immodome.be.

+ 4 FOTO's

(Foto Lieselot Dorme)