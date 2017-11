zaterdag 18 november 2017

Advoc deelt verkeersongevallenexpertise on-line

Advocatenkantoor Advox B.V.C.V.B.A. (Brasschaat) lanceert het on-line platform benikinfout.be dat verkeersslachtoffers gratis, snel en professioneel advies verschaft. Advox heeft ruim twintig jaar ervaring op het vlak van aansprakelijkheidsrecht en schadedossiers bij verkeersongevallen. Ruim 70 à 80% van de dossiers die de specialist aansprakelijkheidsrecht behandelt, gaan over de foutvraag of de geleden schade bij verkeersongevallen. Dat is de reden waarom Advox de website benikinfout.be boven de doopvont houdt, die correcte informatie deelt. De webstek focust op een bondig eerste advies. Het gaat om professioneel advies door advocaten dat gratis en vrijblijvend is. Op basis van het aanrijdingsformulier of een beschrijving van de situatie wordt onder meer een goede inschatting gemaakt van wie in fout is. Advox engageert zich tot feedback binnen de 24 uur. Het advocatenkantoor zal in de toekomst de onderwerpen waarover het vrijblijvend advies verstrekt, verder uitbreiden. Zo is nu ook al fietsongevalwatnu.be beschikbaar. Via de website dagvaardingwatnu.be komt men meer te weten over wat best te doen of niet te doen ingeval met voor de politierechtbank moet verschijnen. Meer info: 03/650.05.60 of http://www.advox.be.