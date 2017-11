zondag 19 november 2017

Scania lanceert nieuwe gasmotor

De lancering van de OC13-gasmotoren door Scania luidt het begin in van een nieuw productoffensief dat gericht is op alternatieve brandstoffen voor de nieuwe generatie trucks. De OC13 is gebaseerd op Scania's bekende 13-litermotoren en is een nieuw ontwikkelde motor die werkt op gas volgens het Otto-principe, met bougies en volledige verbranding. Voertuigen op aardgas stoten ongeveer 15% minder CO2 uit. Scania's gasmotoren zijn gebaseerd op stoichiometrische verbranding, waarbij brandstof en zuurstof volledig met elkaar worden vermengd. De verbranding wordt in gang gezet met behulp van bougies, zoals bij benzinemotoren het geval is, en het voormengen van de brandstof vindt plaats op de weg naar de cilinders. De nieuwe 13-liter gasmotor draait altijd in combinatie met Scania Opticruise, de automatische versnellingsbak van de Zweedse vrachtwagenconstructeur. Meer info: 02/264.01.11 of http://www.scania.be.

