woensdag 15 november 2017

Amazon Prime van start in België

Sinds 8 november 2017 kunnen Belgische klanten van Amazon gebruik maken van Amazon Prime. Voortaan kan elkeen die in het Nederlands wil winkelen profiteren van gratis bezorging binnen één dag van meer dan twee miljoen producten, met bovendien toegang tot onbeperkte streaming van Amazon Prime Video. Het assortiment is opgedeeld in ruim dertig categorieën, waaronder elektronica, PC, boeken, mode, woon- en keukenartikelen, gereedschap en nog veel meer. Tot de voordelen van een Prime-lidmaatschap horen onbeperkte gratis bezorging, Amazon Prime Video (onbeperkte streaming van een groot aantal films en TV-programma's met Amazon Original-series), Prime Exclusive-items, Prime Lightning Deals & Prime Day (aanbod van bijzondere, tijdelijke kortingen en mogelijkheid tot deelname aan een ééndaags wereldwijd shopping-evenement), Twitch Prime (social video-platform en -community voor de video game-cultuur) en Prime Photo (waarmee klanten een back-up kunnen maken an alle foto's en video's op hun telefoon, computers en andere apparaten, en deze organiseren en delen). Meer info: http://www.amazon.de/prime.